زلزال جديد يضرب إزمير التركية

وقع زلزال جديد في تركيا، في بحر إيجة قبالة سواحل إزمير إلى الغرب من البلاد حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إن "الزلزال وقع عصر اليوم الإثنين بقوة وصلت إلى 4،4 وبعمق 6 كيلومتر". ولم تذكر السلطات أي أضرار تذكر جراء هذا الزلزال، لكن الهيئة التركية كشفت ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أزمير الجمعة.

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