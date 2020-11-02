دعم حكومي غير مسبوق لمنتخب الركبي النسوي

رياضة 2020-11-02 | 13:36 357 مشاهدة استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، وفد الإتحاد العراقي للركبي والمنتخب النسوي للإطلاع على واقع اللعبة وسبل دعمها. وبحسب بيان عن مكتب درجال فإن الأخير "استمع إلى طروحات الوفد الضيف، وأبرزها نشاطاته الداخلية ومشاركاته الخارجية وقيامه الاإستعانة بجهة راعية لدعم المنتخب النسوي لعدم امتلاكه ميزانية خاصة واحتياجاته سواء بتهيئة الملاعب الخاصة باللعبة وسبل انتشارها وتسهيل مهمة المشاركة في البطولات الخارجية".



ووعد الوزير أن "يكون الراعي لإتحاد الركبي ويكون المسؤول عن عقد الرعاية بين المستثمر والإتحاد، وتخصيص أحد ملاعب وزارة الشباب والرياضة لإقامة تدريبات المنتخبات الخاصة بالركبي تحضيراً للمشاركات الخارجية".

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