حظر التنقل في 25 محافظة إيرانية بسبب ارتفاع أعداد الوفيات لمستوى قياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أفاد التليفزيون الإيراني بفرض حظر على التنقل بين عدد من المدن لفترة موقتة، وذلك فى إطار الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.



يأتى هذا فى وقت تسجّل فيه البلاد حصيلة قياسية للوفيات اليومية، حيث توفى 434 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصيب 7719 ، وهو ما يتجاوز الحصيلة السابقة البالغة 415 متوفى والتى أعلن عنها في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

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ويدخل الإجراء الجديد حيّز التنفيذ اليوم الإثنين، ويستمر حتى الجمعة على الأقل.

ويطال القرار مراكز 25 محافظة إيرانية مصنّفة عند المستوى "الأحمر"، وهى المحافظات الأعلى من ناحية تفشي فيروس كورونا.

وبموجب القرار، سيتم منع خروج سكان هذه المدن منها، أو دخول غير القاطنين إليها، على أن تفرض غرامة على المخالفين تقدر بـ 17 دولارا أميركيا.

ومع الأرقام الجديدة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات الى 620,491، توفي منهم 35,298 شخصا منذ الإعلان عن ظهور المرض في البلاد رسميا للمرة الأولى في فبراير/ شباط الماضي.