قبل يوم من انتخابات أمريكا.. ماذا تقول استطلاعات الرأي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

فيما يقترب يوم الحسم الذي سيحدد سيد البيت الأبيض الجديد، تكشف استطلاعات رأي تفوق المرشح الديمقراطي جو بادين على الرئيس ترامب. والمرشحان يكثفان جولاتهما الانتخابية لكسب ود الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.



وفي حين لم يتبق فيه سوى يوم على انتخابات الرئاسة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على خصمه الرئيس دونالد ترامب وسط مخاوف الناخبين العميقة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن وكبار مساعديهم الصراع في المرحلة الأخيرة للحملة الانتخابية، حطم عدد الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا خوفا من الازدحام وكورونا في يوم الانتخابات الرقم القياسي.

لكن ترامب يبقي على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض. وظل تقدم بايدن على مستوى البلاد على الرئيس الجمهوري ثابتاً نسبياً في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار أزمة كورونا. ويتقدم بايدن على ترامب بنسبة 51 بالمائة مقابل 43 بالمائة في أحدث استطلاع أجرته "رويترز- إبسوس" في 27 و29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

غير أن ترامب لا يزال قريباً من بايدن في ما يكفي من الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 270 صوتاً واللازمة للفوز بولاية ثانية. وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها "رويترز- إبسوس" أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا.

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كما يتخلف الرئيس ترامب بفارق خمس نقاط في بنسلفانيا وتسع في كل من ميشيغان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات أخرى حاسمة ساعدته على الفوز بأصوات المجمع الانتخابي عام 2016 على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي فازت في التصويت الشعبي.

ولكن حتى بدون ميشيغان وويسكونسن، يمكن لترامب الفوز مرة أخرى إذا احتفظ بجميع الولايات الأخرى التي فاز بها عام 2016. ويعود تراجع الرئيس ترامب في استطلاعات الرأي في جانب منه إلى تآكل الدعم من مكونين كبيرين من قاعدة ناخبيه التي منحته الفوز عام 2016، وهما البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية وكبار السن، وكذلك رفض المواطنين طريقة تعامله مع الجائحة التي أصبحت القضية المهيمنة في السباق.

جولات انتخابية

وأقام ترامب الأحد (الأول نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) خمسة تجمّعات انتخابية في ولايات رئيسية فيما ركّز خصمه جو بايدن نهاية حملته الانتخابية على بنسيلفانيا التي تُعتبر أيضاً أساسية، قبل يومين من اقتراع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

رغم أنه أقام مئات التجمّعات الانتخابية، لا يُظهر الرئيس الجمهوري البالغ 74 عاماً أي مؤشر تعب، إنما على العكس يستعدّ لرحلة تمتدّ في المجمل لأكثر من 3500 كلم الأحد (ميشيغان وآيوا وكارولاينا الشمالية وجورجيا وفلوريدا). كما أنه سيقيم الاثنين أيضاً خمسة تجمّعات انتخابية في أربع ولايات.

وهتف أنصار ترامب الذين تجمّعوا في أربع مدن في بنسيلفانيا السبت: "أربع سنوات إضافية، أربع سنوات إضافية". وكان قطب العقارات السابق قد فاز عام 2016 بفارق ضئيل على المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون، في هذا المعقل الصناعي السابق الذي قد يقرر مصير الانتخابات.