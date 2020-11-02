شكرا لقرائتكم خبر عن وقعوا في بعض.. الإخوانى وجدى غنيم يهاجم الجزيرة من أجل مصلحة الجماعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جماعة الإخوان تريد إثارة البلبلة بشكل دائم من أجل أن يستمر التنظيم في توغله بأوروبا، ولذلك انتقد وجدى غنيم الداعية الإخوانى الهارب خارج البلاد قناة الجزيرة، بسبب استضافتها الرئيس الفرنسي ماكرون، متسائلا :"لماذا استضافت قناة الجزيرة الرئيس الفرنسي، هل هذه القناة فرحانه بالرسوم المسيئة للرسول؟ كما انتقد الداعية الإخوانى، مذيع قناة الجزيرة الذى استضاف الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن القناة أعطت الرئيس الفرنسى قبلة الحياة.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة تخالف النص القرآنى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه القناة بالمليئة بالمسخرة، وتهكم على أداء المذيعين في القناة القطرية، متهما قناة الجزيرة بأنها تبث برامج تتضمن عرى، وأعتبر أن الأموال التي يتقاضونها في القناة حرام نظرا لمسئوليتهم عن مشاهد عرى للنساء ،كما أكد أن القناة تتعمد في المناظرات التي تجريها استضافة الطرف الأضعف من التيار الإسلامي.

Advertisements

ورفض غنيم تبرير استضافة ماكرون في قناة الجزيرة بأنها قناة إخبارية وأضاف :"اللى بيشتغل في القناة مسلمين ولازم يبقوا ملتزمون بدينهم " ،وكشف عن حوار جرى بينه وبين أحد المديرين السابقين للقناة حيث رد عليه الأخير بأن القناة ليست إسلامية ،وهو ما دفع غنيم للقول :"خلاص متعيبوش على القنوات التانية "

ودعا غنيم إلى استمرار حملة مقاطعة البضائع الفرنسية وعدم الاستماع الى تبريرات ماكرون على قناة الجزيرة وأضاف :"لا سامح الله من استضاف هذا المجرم الذى تطاول على الرسول "