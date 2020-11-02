أمن طنجة يجهض عملية للهجرة السرية ويوقف منظميها و12 من المرشحين

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن بني مكادة في مدينة طنجة، مساء أمس الأحد، من إجهاض عملية للهجرة السرية، وتوقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم، ما بين 25 و38 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم الأربعة، خلال عملية أمنية، في حي “الحرارين” في مدينة طنجة، وهم بصدد التحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم متلبسين بنقل 12 مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة على متن سيارتين نفعيتين.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية أظهرت أن المشتبه حصلوا مبالغ مالية من المرشحين المفترضين للهجرة، بلغ مجموعها 26 مليون سنتيم، بينما أسفرت عملية التفتيش، المنجزة في عين المكان، عن العثور بحوزة أحدهم على مبلغ مالي، يشتبه في كونه جزءً من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ووفق البلاغ ذاته، وضع المشتبه فيهم، المنظمين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أخضع باقي المرشحين للبحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات، والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.