لحر يبسط سيطرته على يوتوب

بسط مغني الراب لحر سيطرته على “يوتوب”، الشهر الماضي، إذ صنف عمله “حس بيا” الأكثر استماعا في المغرب، خلال 28 يوما الماضية.

وحصد كليب حس بيا، 5.83 مليون مشاهدة من حسابات يوتوب مغربية، علما أنه حقق مشاهدات أكثر من ذلك في العدد الإجمالي، خلال الشهر نفسه، باعتبار المشاهدات من دول غير المغرب.

وحل الشقيقان بلمير، في المركز الثاني للتصنيف الشهري بكليب ”واك واك”، بـ5.61 مليون مشاهدة، ثم أغنية الرابور حادي “البيضا مون أمور” بـ 5.53 مليون مشاهدة، متبوعا بكليب “السبعتون” بعنوان “طوكيو” بـ4.95، ثم أغنية ckay، وطوطو ”love nwantiti (ah ah ah)”، التي حصدت 4.83 مليون مشاهدة.

ولا ينافس أي فنان أجنبي، أو عربي المغاربة في تصنيف “الطوب 5″، الأكثر مشاهدة من الجمهور المغربي للشهر الماضي.