تعرف على الدور الخطير الذي تلعبه تركيا ضد العراق عبر "أسامة النجيفي"

الإثنين 2 نوفمبر 2020

حذرت اذاعة ” صوت العراق ” من دور خطير تلعبه تركيا الان ضد العراق، و اتهمت اذاعة صوت العراق التي تبث من بغداد ، الرئيس التركي اردوغان بانه يقود بنفسه تنفيذ هذا المشروع .



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وقالت اذاعة صوت العراق : كما ان اردوغان تحول الان لينفذ ذات المشروع الارهابي ، في العراق بعدما كانت المخابرات التركية ومنذ سقوط صدام عام 2003 تنفذ استراتيجية وسياسات طائفية ودعم سياسيين طائفيين مثل اسامة النجيفي والحزب الاسلامي الذي يمثل جناح حزب الاخوان المسلمين في العراق.

كما سمحت تركيا بعبور اكثر من 200 سيارة رباعية الدفع وبعضها مصفحة الى العراق قبل سقوط الموصل كانت قد تم شراؤها من قبل المخابرات القطرية وادخلت الى الموصل بالتنسيق مع المخابرات التركية عبر اقليم كردستان على اعتبار انها مستوردة من تاجر عراقي من اهل الموصل ، وساهمت تلك السيارات بتامين قوة مؤللة لعناصر داعش الوهابي عندما دخلت الموصل قبل ان تستولي على اليات وادرعات الجيش العراقي فيه .