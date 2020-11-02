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شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون: التاريخ سيسجل مواقف محمد بن زايد رجل السلام والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
تفاعل آلاف المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مثمنين جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز السلام والأمن.
ووصف المغردون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ«رجل السلام»، فسموه يسعى إلى السلام العالمي والتآخي والتسامح بين كافة الأديان والأعراق.
وقال مغردون: «سيحكي التاريخ عن رجل السلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو رجل المواقف والقرارات والأفعال قبل الأقوال».
وقال المغردون إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الأمن والأمان.. فسموه حازم في الحرب وشجاع في السلم، وهو الطود الأشم عز وفخر الوطن والشعب والأمة والإنسانية».
وعبّر الشيخ محمد بن زايد للرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي بينهما عن “إدانته الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية”، مؤكدا أن “هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة”، بحسب بيان رسمي.
وأشار إلى أن “الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض”.
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