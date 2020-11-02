شكرا لقرائتكم خبر عن 759 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114حالة؛ ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8121 حالة.
وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5611 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 926889 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 828 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 118386حالة.
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