شكرا لقرائتكم خبر عن كيورفاك الألمانية: لقاح لكورونا قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة كيورفاك الألمانية أن لقاحها لفيروس كورونا المستجد أنتج أجساما مضادة لدى المتطوعين، كما أن الآثار الجانبية للقاح كانت محدودة، وستكون التجارب النهائية على اللقاح قبل نهاية العام.

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