شكرا لقرائتكم خبر عن "العثيمين" يتسلم أوراق اعتماد مندوب السودان لدى "التعاون الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمقر المنظمة اليوم , سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير ، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى المنظمة. وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العثيمين" يتسلم أوراق اعتماد مندوب السودان لدى "التعاون الإسلامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.