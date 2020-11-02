شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون قالوا "نعم" للدستور الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم الاثنين إقرار الدستور الجديد بموافقة 8ر66 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء .
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن 20ر33 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا بـ " لا ".
وأجرى الاستفتاء على تعديل الدستور أمس الاحد في غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد بألمانيا لإجراء فحوصات معمقة، وفي ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا.
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