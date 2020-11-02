إنقاذ طفلة علقت 65 ساعة تحت الأنقاض بعد زلزال إزمير

تمكن رجال الإنقاذ في مدينة إزمير التركية من إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بقيت عالقة تحت الأنقاض أكثر من 65 ساعة. وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم العثور على الطفلة، إليف بيرينجيك، وانتشالها من تحت أنقاض مبنى سكني، وجرى فورا نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. Advertisements ووصفت عائلة إليف خلاصها بأنه معجزة. وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 106 أشخاص، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 81 شخصا، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة.

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