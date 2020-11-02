وزيرة الدفاع الألمانية في الحجر المنزلي بعد مخالطة مصاب بكورونا

وحسب بيان لوزارة الدفاع، جاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب كارنباور، التي تتزعم أيضاً الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، سلبية.

من المقرر أن يستمر التدبير الاحترازي، ستة أيام.