وزيرة الدفاع الألمانية في الحجر المنزلي بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، الاثنين، أنها في الحجر المنزلي، بعد مخالطتها مصاباً بفيروس كورونا المستجد.
وحسب بيان لوزارة الدفاع، جاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب كارنباور، التي تتزعم أيضاً الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، سلبية.
من المقرر أن يستمر التدبير الاحترازي، ستة أيام.
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