ضمن إطلالات النجمات على منصّات التواصل الإجتماعي بمناسبة "هالوين"، تميّزت الممثلة نادين نسيب نجيم بمظهرٍ كان من المفترض أن يكون مخيفاً ولكنه بدا أكثر أنوثةً عليها.
وفي التفاصيل، فقد نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو لها وهي تستخدم "فيلتر" خاصاً بهالوين، وعلّقت بالقول: "حطيت الفيلتر، عشت الدور بس حلو. ما بعرف لمين هيدا الفيلتر بس كتير حلو للهالوين".
وكانت قد كتبت عبر خاصيّة القصص القصيرة التالي: "مع انه بخاف من هالوين، بس هيدا الفيلتر حلو كتير. درامتك وبيذكّرني بالأفلام الخرافيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم بلوك 'مرعب'... شاهدوا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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