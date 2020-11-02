نادين نجيم بلوك 'مرعب'... شاهدوا الفيديو

وفي التفاصيل، فقد نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو لها وهي تستخدم "فيلتر" خاصاً بهالوين، وعلّقت بالقول: "حطيت الفيلتر، عشت الدور بس حلو. ما بعرف لمين هيدا الفيلتر بس كتير حلو للهالوين".

وكانت قد كتبت عبر خاصيّة القصص القصيرة التالي: "مع انه بخاف من هالوين، بس هيدا الفيلتر حلو كتير. درامتك وبيذكّرني بالأفلام الخرافيّة".