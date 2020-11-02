حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا

انتشلت فرق الإنقاذ طفلة في الثالثة من عمرها من تحت أنقاض مبنى منهار في إزمير، غرب تركيا، اليوم الإثنين، بعد نحو 3 أيام من زلزال قوي في بحر إيجه تسبب حتى الآن في مقتل 85 على الأقل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية فريق الإنقاذ ينتشل الطفلة إليف من تحت الأنقاض ويحملها إلى سيارة إسعاف. وتواصلت جهود الإنقاذ في 8 بنايات في إزمير اليوم الإثنين بحثاً عن مزيد من الناجين.

وأنقذت فرق الإغاثة شقيقتين وشقيقاً للطفلة ووالدتهم يوم السبت لكن أحد الأطفال توفي بعد ذلك.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن عدد القتلى في إزمير ارتفع إلى 83 بما يجعله أكثر الزلازل المميتة في تركيا في نحو عقد. وقالت السلطات إن شابين لقيا حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

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وأضافت الإدارة أن عدد المصابين في إزمير بلغ 994 حتى الآن لا يزال 220 منهم يعالجون في المستشفيات.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" أن 20 شخصاً تقريباً يعتقد أنهم لا يزالون تحت أنقاض مبنى سكني منهار يتواصل فيه البحث والإنقاذ.

وتسبب زلزال يوم الجمعة في سقوط أكبر عدد من القتلى زلزال مدينة فان شرق البلاد في 2011 الذي خلف 500 قتيل. كما تسبب زلزال في يناير(كانون الثاني) الماضي في مقتل 41 في إقليم ألازيغ شرق البلاد.

وتوجد تركيا في منطقة صدوع زلزالية تجعلها عرضة لزلازل متكررة. وفي 1999 لقي نحو 18 ألفاً حتفهم عندما ضرب زلزال شمال غرب تركيا.