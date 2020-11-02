وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الجانب الايمن لمدينة الموصل.
وقال الغانمي في بيان تلقته الخليج 365، "نعمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين الكرام ومن بينهم اهالي الموصل الذين يستحقون منا المزيد من الجهود، وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
وتابع "سنواصل العمل من أجل أن ينعم أبناء نينوى الحدباء بالخدمات وتعزيز الاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في ايمن الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.