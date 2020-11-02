وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في ايمن الموصل

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وقال الغانمي في بيان تلقته الخليج 365، "نعمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين الكرام ومن بينهم اهالي الموصل الذين يستحقون منا المزيد من الجهود، وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

وتابع "سنواصل العمل من أجل أن ينعم أبناء نينوى الحدباء بالخدمات وتعزيز الاستقرار".