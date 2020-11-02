مسرح جريمة وهمي أرعب السكان واستدعى تدخّل الشرطة (صور)

وفي التفاصيل، فقد استخدم نوفاك نحو 20 غالوناً من الدماء المزيّفة وعرض تحفاً فنيّة مختلفة، ظهر في إحداها رجلٌ يبدو وكأن خزنة مال ألقيت على رأسه أمام مدخل المنزل. وعلى سطح الشرفة، عرض ستيفن دمية لامرأة مستلقية وفي رأسها سكين كبير، بالإضافة إلى مجموعة من الزومبي يمكن رؤيتها من خلال النافذة.

ومن جهته، أعرب نوفاك عن فخره بتحفة الرجل الملطخ بالدماء على الأرض وبجانبه جثّة داخل كيس بالإضافة إلى عربة يد تحتوي على أعضاء مختلفة من الجسم.

وبعدما قدّم السكان شكاوى عدّة، وصف أحد الضباط المشهد بأنه "رائع" وأوضح نوفاك قائلاً:" كنتُ أستمر في سكب الدماء المزيفة كلّ صباح بخاصةٍ بعد هطول الأمطار وهذا ما أثار استياء الجيران الذين يمارسون الرياضة مع أولادهم وكلابهم."