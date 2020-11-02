- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بمناسبة هالوين، نفّذ الفنان ستيفن نوفاك، من ولاية تكساس الأميركيّة مسرح جريمة وهمي أرعب السكان الّذين استدعوا الشرطة مرّات عدّة.
وفي التفاصيل، فقد استخدم نوفاك نحو 20 غالوناً من الدماء المزيّفة وعرض تحفاً فنيّة مختلفة، ظهر في إحداها رجلٌ يبدو وكأن خزنة مال ألقيت على رأسه أمام مدخل المنزل. وعلى سطح الشرفة، عرض ستيفن دمية لامرأة مستلقية وفي رأسها سكين كبير، بالإضافة إلى مجموعة من الزومبي يمكن رؤيتها من خلال النافذة.
ومن جهته، أعرب نوفاك عن فخره بتحفة الرجل الملطخ بالدماء على الأرض وبجانبه جثّة داخل كيس بالإضافة إلى عربة يد تحتوي على أعضاء مختلفة من الجسم.
وبعدما قدّم السكان شكاوى عدّة، وصف أحد الضباط المشهد بأنه "رائع" وأوضح نوفاك قائلاً:" كنتُ أستمر في سكب الدماء المزيفة كلّ صباح بخاصةٍ بعد هطول الأمطار وهذا ما أثار استياء الجيران الذين يمارسون الرياضة مع أولادهم وكلابهم."
نذكر بأن الصور التالية هي وهمية بمناسبة هالوين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسرح جريمة وهمي أرعب السكان واستدعى تدخّل الشرطة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.