برلماني يتحدث عن 'انفراجة' في ازمة الرواتب

دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، الحكومة ووزارة المالية للاسراع باستكمال وارسال موازنة العام المقبل للتصويت عليها، مشيرا الى ان قانون الاقتراض سيؤمن الرواتب الى نهاية العام الحالي.

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزارة المالية بامكانها تغطية العجز في الأموال لديها من خلال اصدار اذونات الخزينة للاقتراض المؤقت والتي سيتم منحها الغطاء القانوني كي تكون قروض دائمية بعد التصويت على قانون الاقتراض داخل قبة البرلمان"، مبينا ان "الازمة المالية ستستمر في هذا الشهر فقط وبعدها سيتم تغطية النفقات وتأمين المبالغ من خلال قانون الاقتراض الى نهاية العام الحالي".

واضاف كوجر، انه "مع بداية العام المقبل، فان الحكومة ستكون بحاجة اما الى قانون اقتراض جديد او الى ارسال الموازنة الاتحادية في هذا الوقت بغية تشريعها قبل بداية العام المقبل لتوفر الغطاء القانوني للحكومة لتوفير ما تحتاجه من مبالغ مالية"، داعيا الحكومة ووزارة المالية، الى "الاسراع في استكمال وارسال موازنة العام المقبل الى مجلس النواب بغية التصويت عليها بما يسمح في توفير الرواتب لعام كامل".