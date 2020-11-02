الأمتار الأخيرة في سباق البيت الأبيض.. لمن الغلبة غدا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل ثقله، اليوم الاثنين، في السباق إلى البيت الأبيض عشية الانتخابات الرئاسية على أمل نقض كل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم خصمه الديمقراطي جو بايدن عليه.

وعلى الرغم من الرياح المعاكسة، يبشر رجل الأعمال السابق البالغ 74 عاما بـ"موجة" جمهورية ستكتسح البلاد.



وأعلن ترامب الذي يخشى أن يكون أول رئيس لولاية واحدة منذ أكثر من ربع قرن، خاطبا في جمهور من المؤيدين الأحد "سنفوز بأربع سنوات إضافية في بيتنا الأبيض الرائع".

وعلى جدول أعمال الرئيس لليوم الأخير من الحملة الانتخابية خمس تجمعات في أربع ولايات هي كارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وميشيغان وويسكنسن، على أن يختتم نهاره في غراند رابيدز بولاية ميشيغان، كما في العام 2016 حين باغت العالم بفوزه بالرئاسة.

أما جو بايدن (77 عاما)، فيركز جهوده بشكل أساسي على ولاية بنسيلفانيا التي يأمل في انتقالها إلى المعسكر الديمقراطي، ما سيفتح له أبواب البيت الأبيض أخيرا في محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة.

وأعلن الأحد في فيلادلفيا "ما زال هناك يومان! بعد يومين، سنضع حدا لهذه الرئاسة التي قسمت بلادنا".

وذكر بأنه "في المرة الأخيرة (عام 2016)، فاز دونالد ترامب في بنسيلفانيا بفارق 44 ألف صوت فقط (من أصل أكثر من ستة ملايين صوت)" مؤكدا "لكل صوت أهميته".

"اطرد فاوتشي"

بعد شهر على إصابته بوباء كوفيد-19، وبعد تجمعات انتخابية كثيرة، لا يبدي الرئيس أي بوادر تعب، بل على العكس، يجوب البلاد منذ أكثر من أسبوع ولا يقضي سوى وقت ضئيل جدا في واشنطن.

وفي آخر تجمع انتخابي عقده مساء الأحد في أوبا لوكا بولاية فلوريدا، وفي وقت تخطت حصيلة الوفيات جراء الوباء 230 ألفا في الولايات المتحدة، ردّد ترامب مرة جديدة أن الديمقراطيين يتحدثون كثيرا عن كوفيد-19.

وعند ذكر اسم خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الذي أبدى تحفظات حيال استراتيجية الإدارة الأمريكية في مكافحة الفيروس، هتف الحشد "اطرد فاوتشي".

فأجاب الرئيس متهكما "دعوني أنتظر قليلا بعد الانتخابات"، موحيا بأنه سيقيل هذا الباحث الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة وعبر العالم.

وفي مؤشر إلى التوتر المخيم في نهاية حملة اتسمت بعدائية فائقة، تحصنت متاجر في العديد من المدن الأمريكية خوفا من مظاهرات عنيفة.

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وسئل ترامب عن التكهنات المنتشرة في وسائل الإعلام حول احتمال أن يعلن فوزه مساء الثلاثاء إذا لم ترد نتائج واضحة ليلة الانتخابات، فنفى ذلك نفيا قاطعا قائلا لدى نزوله من الطائرة الرئاسية في كارولاينا الشمالية "لا، إنها معلومات خاطئة".

لكنه أضاف "فور انتهاء الانتخابات، سيكون محامونا جاهزين"، ملمحا إلى احتمال خوض معركة قضائية طويلة.

من جانبه قال بايدن "ردي هو أن الرئيس لن يسرق هذه الانتخابات".

فلوريدا الحسم

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب ينوي تنظيم ليلة انتخابية في البيت الأبيض يستقبل خلالها عددا من المدعوين يصل إلى 400.

أما بايدن، فسيخاطب الأمريكيين من معقله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا ونشرت نتائجه الأحد تقدم بايدن على ترامب في أربع ولايات حاسمة هي بنسيلفانيا وأريزونا وفلوريدا وويسكنسن، وكلها ولايات فاز فيها ترامب في الانتخابات الماضية.

لكن المراقبين يدعون باستمرار إلى الحذر، موردين مثل انتخابات 2016 حين أثار ترامب إحدى أكبر المفاجآت في التاريخ السياسي الأمريكي بفوزه على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وستعتمد أجواء الليلة الانتخابية إلى حد بعيد على تطور النتائج الواردة من الولايات الأساسية مشيرة إلى انتقالها إلى أي من الطرفين.

ففي حال فوز بايدن في فلوريدا حيث قد تعلن النتائج باكرا، فإن ذلك قد يحسم السباق سريعا، لاسيما مع الفارق ضئيل بين المرشحين في هذه الولاية الكبرى في جنوب شرق الولايات المتحدة.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يحسمها الاقتراع الشعبي، بل أصوات الناخبين الكبار.

وهذه الميزة التي يتفرد بها النظام الانتخابي الأمريكي هي التي أتاحت لترامب الفوز بغالبية أصوات الهيئة الناخبة الـ538، رغم تقدم هيلاري كلينتون عليه بثلاثة ملايين صوت في الاقتراع الشعبي.

وأدلى أكثر من 93 مليون أمريكي بأصواتهم حتى الآن، ما يؤشر إلى نسبة مشاركة قياسية هذه السنة.