المُشدد 10 سنوات لموظف في محكمة الزقازيق لاتهامه باختلاس 550 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، موظفًا بمحكمة الزقازيق الابتدائية بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات، وألزمته برد 550 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 13214 جنايات أول الزقازيق لسنة 2019، باختلاس المبلغ المُشار إليه من جهة عمله.

كانت نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، أحالت المتهم "ج.ع.ع" 54 عامًا، صراف أول بمحكمة الزقازيق الابتدائية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باختلاس 550 ألف جنيهًا مملوكة لجهة عمله، وذلك في يوم 17 نوفمبر من عام 2018.

تبين أن المتهم استغل صفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع، واختلس المبلغ المشار إليه، فيما ارتبطت هذه الجناية بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك بالاشتراك مع آخر، مجهول، وأقدمَ على تزوير في دفتر يومية الخزينة وأضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله.