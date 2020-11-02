ضبط 5 أشخاص لمحاولة تحصيل قيمة شيك مزور بـ5 ملايين جنيه من بنك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخر بمحاولة تحصيل قيمة شيك مزور بقيمة 5 ملايين جنيه من فرع أحد البنوك بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أفادت بقيام (محاسب بإحدى شركات الخدمات الجمركية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) بالتقدم إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية وقيامه بالاستعلام من مسئولي الفرع عن إمكانية فتح حساب شخصي باسمه وتقديمه صورة ضوئية لشيك منسوب صدوره لأحد البنوك باسم "أحد الأشخاص" بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، ومدى إمكانية تحصيل قيمة ذلك الشيك وإيداعه بحسابه بالبنك وتعهد بإحضار أصل الشيك وتقديمه للبنك في حالة الموافقة ، وتبين لمسئولي البنك أن ذلك الشيك "مزور ".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور.

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وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على صورة الشيك الذى تقدم به للبنك للاستعلام عنه بناءً على تكليف من مدير الشركة محل عمله (شريك متضامن بالشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الإسكندرية) .. حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تعرف على (4 أشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول - "أحدهم له معلومات جنائية") عرضوا عليه مساعدتهم في صرف الشيك مقابل حصوله على نسبه قدرها 5% من قيمة ذلك الشيك وقدموا له صورة الشيك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك فيما بينهم في ارتكاب تلك الواقعة، ومحاولتهم صرف قيمة ذلك الشيك وأن مصدر حصولهم عليه من المتهم الهارب ، والذى أوهمهم بالدخول معهم في مشروعات استثمارية بعد صرف ذلك الشيك وحصولهم على نسبه 5% من قيمة ذلك الشيك بعد صرفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.