للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لـ 8 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.