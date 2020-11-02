ضبط عقاقير مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بحوزة عاطل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( 26,800 قرص مخدر لعقاقير، (أبتريل، أموتريل، باركينول، تامول) – بندقية خرطوش – 8 طلقات نارية - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة ( عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه "له معلومات جنائية") حال تواجده بالقرب من مسكنه بالإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (350 ألف جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.