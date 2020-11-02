صور.. فتح جميع الطرق في جنوب سيناء عقب تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين، تحسن في حالة الطقس، عقب تعرضها لموجة من الطقس السيئ بداية من مساء أمس.
أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه جرى فتح جميع الطرق بالمحافظة، والتي كانت أغلقت مساء أمس جراء السيول التي حدثت في بعض الوديان نتيجة لسقوط الأمطار، وذلك بعد رفع الاطماءات وانتهاء السيل تمامًا.
وأوضح المحافظ أن السيول وقعت في وادي وتير التابع لمدينة نويبع، ما تسبب في غلق الطرق الدولي "دهب – طابا"، وتحويل الطريق إلى الكباري الداخلية، لتفادي المياه التي عبرت بكميات كبيرة تجاه خليج العقبة، وسارت السيول في مجراها الطبيعي، ولم تخلف ورائها أي خسائر.
جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت أمس لحالة من الطقس السيء تسببت في سقوط أمطار بكميات كبيرة في بعض المناطق، نتج عنها سيول متوسطة عند منطقة النبي هارون في وادي الراحة، منطقة الاسباعية بمدينة سانت كاترين، وتعرضت قرية الطرفة لسيل تسبب في قطع طريق "وادي فيران - سانت كاترين".
وفي مدينة الطور تعرضت المدينة إلى سيل قادم من وادي خبرات تجاه قرية الوادي، وجرى التعامل معه بتوجيه بالمعدات إلى السير في مجراه الطبيعي بعيدًا عن وسط قرية الوادي، مرورًا بمدخل المدينة ومنه إلى البحر، وتوقف السيل عند مطلع الفجر، وجرى رفع الاطماءات التي خلفها على طريق أحمد حمدي بمدخل المدينة، وعادت الأمور إلى طبيعتها
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