ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال "إزمير" في تركيا إلى 58 قتيلا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير غرب البلاد أمس إلى 58 شخصا, مع استمرار عمليات البحث والانقاذ .

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، إن "الزلزال أوقع أكبر خسائر في حي "بايراكلي" بولاية إزمير"، مشيرا إلى سقوط 6 من أبنية الحي وتعرض 9 أخرى لخسائر كبيرة و260 لأضرار متوسطة.

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وأكد أوقطاي أنه من المنتظر إقامة 3 آلاف و880 خيمة مؤقتة لاستضافة متضرري الزلزال في العديد من أحياء إزمير، فيما لاتزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمالها في البحث تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، مما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 51 قتيلا، من بينهم حالة غرق وأصيب 896 آخرون بجروح.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريشتر ضرب، أول أمس الجمعة، ولاية إزمير التركية، وفقا لما أعلنه معهد "قنديلي" لدراسات الزلازل الذي يتخذ من مدينة اسطنبول مقرا له.