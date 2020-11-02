وزير العدل التونسي يبحث مع كندا سبل التعاون في مجال القضاء

أجرى وزير العدل التونسي محمد بوستة، اليوم الاثنين، مع سفير كندا بتونس كوزينو باتريس، مباحثات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.

وتطرق وزير العدل التونسي إلى دعم فرص تبادل الخبرات والمقاربات التي تعود بالفائدة على منظومة العدالة وإدارة القضاء بين البلدين.

وسجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

كورونا " المستجد، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1381 حالة.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألف و906 إصابات.

وأظهرت دراسة أجرتها جريدة "الشروق" التونسية، بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام، أن 49.1% من التونسيين

يعتقدون أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في تونس نتيجة مؤامرة دولية.وأوضحت يوم الأحد أن 48.1 % من المستجوَبين، يرون أن ظهور الفيروس كان ناجمًا عن خصوصية نمط الاستهلاك الغذائي لدى الصينيين.وفيما يخص مكانة تونس في السياق "التآمري" الذي يؤمن به بعض الناس، بينت الدراسة أن 60.3% من التونسيين يعتقدون أن السياسات الداخلية للبلاد مسطرة مسبقًا من قبل الدول الكبرى وأن هذه الدول تتولى التخطيط والسيطرة على الدول الأخرى، وهي نفسها التي تصنع الإرهاب.