موسكو تحتل المرتبة الثانية بتصنيف كفاءة التعليم المدرسي

احتلت العاصمة الروسية موسكو المرتبة الثانية بفئة الكفاءة المالية والمرتبة الرابعة بفئة الكفاءات العالمية العامة بالتصنيف العالمي الخاص بنوعية تعليم طلاب المدارس.

وجاء ذلك على البوابة الرسمية لعمدة موسكو نقلا عن نائب العمدة لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، التي قالت إن طلاب مدارس موسكو احتلوا المرتبتين الثانية والرابعة في التصنيف بناءً على البحث الذي أجراه الخبراء في برنامج PISA 2018 للتعليم العالمي.

وأوضحت المسؤولة في إدارة موسكو أن فئة الكفاءات العالمية العامة تقيم قدرة طلاب مداس موسكو على تحليل القضايا العالمية العامة والعمل في المجتمع متعدد الثقافات والحضارات. وأظهر التصنيف، حسب المسؤولة، أن طلابنا ضمن قائمة أفضل طلاب العالم.

وأضافت أن برنامج PISA 2018 أجرى بحثه في الفترة ما بين 16 و30 أبريل الماضي حيث مثل موسكو

7.3 ألف طالب في المدارس الثانوية قاموا بتنفيذ مهام موكلة إليهم بواسطة أجهزة الكمبيوتر.

يذكر أن PISA 2018 هو أكبر برنامج دولي متخصص في تقييم كفاءات الطلاب. ويجري خبراء البرنامج دراساتهم مرة واحدة كل 3 أعوام بين طلاب العالم الذين لا يتجاوز سنهم 15 عاما وذلك بغية تقييم كفاءات الطلاب في مجلات الرياضيات والعلوم الطبيعية ونوعية القراءة، فضلا عن الكفاءة المالية التي تعد فئة إضافية في التصنيف. وقد شارك 20 بلدا في دراسة الكفاءة المالية لطلاب المدارس.