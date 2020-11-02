العراق ..عودة 58 ألف عائلة نازحة لمناطقهم المحررة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،اليوم الاثنين، عودة 58 ألف عائلة نازحة إلى مناطقهم في المحافظات المحررة، موضحة أنه تم إغلاق 35 مخيما للنازحين في بغداد وكركوك وإقليم كردستان .

جاء ذلك وفقا لما صرح به المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد.

وانطلقت القوات العراقية، يوم الأحد، بعملية جديدة من "الوعد الصادق" بمرحلتها الثانية، لنزع

الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها انطلقت لتنفيذ عمليات "الوعد الصادق" المرحلة الثانية الصفحة الرابعة.

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وأوضحت الخلية، أن العملية انطلقت على محورين، الشمالي لواء المشاة 36 ومديرية شرطة البصرة

ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي لمداهمة وتفتيش مناطق "المدينة، والقرنة، والدير، والماجدية، والكرمة" شمال البصرة.

وأكملت، أما المحور الجنوبي فكان فيه، قيادة حدود المنطقة الرابعة ولواء مغاوير القيادة ومديرية شرطة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي لمداهمة وتفتيش مناطق الزبير، وأبي الخصيب وقيادة القوة البحرية (أم قصر).

وأضافت الخلية، أن العملية تهدف لألقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية.