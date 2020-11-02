33 حالة وفاة و791 إصابة جديدة بكورونا في تونس

سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1381 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألف و906 إصابات.

أظهرت دراسة أجرتها جريدة "الشروق" التونسية، بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام، أن 49.1% من التونسيين يعتقدون أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في تونس نتيجة مؤامرة دولية.

وأوضحت يوم الأحد أن 48.1 % من المستجوَبين، يرون أن

ظهور الفيروس كان ناجمًا عن خصوصية نمط الاستهلاك الغذائي لدى الصينيين.وفيما يخص مكانة تونس في السياق "التآمري" الذي يؤمن به بعض الناس، بينت الدراسة أن 60.3% من التونسيين يعتقدون أن السياسات الداخلية للبلاد مسطرة مسبقًا من قبل الدول الكبرى وأن هذه الدول تتولى التخطيط والسيطرة على الدول الأخرى، وهي نفسها التي تصنع الإرهاب.



