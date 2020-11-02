132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الاثنين، 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، وتعافي 16 شخصا من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفغانستان بلغ حتى الآن 41
وأكدت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، وقوع إطلاق نار داخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية.
وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة الأفغانية طوقت الحرم الجامعي، فيما لم ترد بعد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن إطلاق النار مستمر، بينما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.
واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان" في محافظات 3 جنوبي البلاد، هِلمند، وقندهار، وأُرُزجان على مدار الأيام القليلة الماضية.
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