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132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

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سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الاثنين، 132 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، وتعافي 16 شخصا من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفغانستان بلغ حتى الآن 41

ألفا و633 حالة، في حين بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 1541 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 34 ألفا و342 شخصا، ما تزال هناك 5541 حالة نشطة.

وأكدت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، وقوع إطلاق نار داخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية.
 وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة الأفغانية طوقت الحرم الجامعي، فيما لم ترد بعد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.
 من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن إطلاق النار مستمر، بينما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

 واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان" في محافظات 3 جنوبي البلاد، هِلمند، وقندهار، وأُرُزجان على مدار الأيام القليلة الماضية.
 

 

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