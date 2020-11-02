إندونيسيا تسجل 2618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الإثنين، أدنى معدل من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ 26 أغسطس.
وأظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونافي إندونيسيا أن البلاد سجلت 2618 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 415402.
كما سجلت البلاد 101 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس إلى 14044 وفاة، في حين ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 345566 حالة بعد تعافي 3624.
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