إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل جامعة كابول

أصيب 6 أشخاص في حادث إطلاق النار الذي وقع ،اليوم الإثنين، داخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية .

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن 3 مسلحين دخلوا الحرم الجامعي وقاموا بإطلاق النار بينما كان مسئولون يفتتحون معرضا للكتاب في الجامعة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم .

أكدت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، وقوع إطلاق نار داخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية.

ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز"

الأمريكية أن الشرطة الأفغانية طوقت الحرم الجامعي، فيما لم ترد بعد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن إطلاق النار مستمر، بينما لم علن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة "طالبان" في محافظات 3 جنوبي البلاد، هِلمند، وقندهار،

وأُرُزجان على مدار الأيام القليلة الماضية.

وحذر رئيس الشرطة بمقاطعة دهرود بمحافظة أُرُزجان، جان محمد كريمي، حسبما ذكرت شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية، السبت، من أن المقاطعة ستسقط في قبضة المسلحين في حال لم ترسل الحكومة مساعدة.. وأن الوضع سيكون خارج عن السيطرة إذا لم يكن هناك إجراء عاجل".

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ووفقًا لرئيس شرطة محافظة قندهار، تادين خان، فإن ما لا يقل عن 70 عنصرًا من حركة "طالبان" لقوا حتفهم وأصيبوا خلال الاشتباكات مع القوات الأفغانية بالمحافظة، كما وصف متحدثه، جمال باريكزاي، عملية أمنية شنت استهدفت مسلحين بـ"الناجحة".