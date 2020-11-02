مطار سعودي يحصل على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.

وجاء الحصول على شهادة الاعتماد الدولية بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات المطار، وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي، والتعافي في أعقاب جائحة كورونا.

وجاءت الشهادة أيضا، في ضوء توصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لإعادة تشغيل الطيران، ووفق أفضل الممارسات في هذا المجال لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

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وشملت عملية التقييم تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار للمسافرين والموظفين في جميع مرافقه، مع التركيز على مناطق الوصول إلى الصالات، ومواقف السيارات، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق كاونترات الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة.

إضافة إلى توافق جسور صعود الركاب، والسوق الحرة، والأطعمة والمشروبات، ومناطق استلام الأمتعة، وخروج القادمين.

كما أخذ التقييم في الاعتبار المبادرات التي اتخذها المطار من أجل صحة وسلامة العاملين والجهات العاملة به.