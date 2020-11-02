الحسيمة.. حملات القوات العمومية تعود إلى الشوارع لمنع التجوال ليلا

دخل قرار تشديد التدابير الوقائية، أمس الأحد، في الحسيمة، حيز التنفيذ، بسبب تدهور الوضعية الوبائية في الإقليم.

وقادت القوات العمومية في الحسيمة حملة واسعة في شوارع وأزقة المدينة، للوقوف على مدى تنفيذ القرار، القاضي بمنع التجوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية السادسة صباحا.

وأكد رجال السلطات، خلال حملتهم على ضرورة احترام التدابير الوقائية الجديدة، للحد من انتشار “كوفيد-19″، بعدما شهدت منارة المتوسط ارتفاعا في عدد الإصابات، خلال الأسابيع الأخيرة.

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وكانت عمالة إقليم الحسيمة أعلنت، يوم الجمعة الماضي، اعتماد إجراءات احترازية خاصة، ابتداء من الأحد المقبل، في الساعة التاسعة ليلا.

وقررت العمالة، عبر منشور لها، اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة إقليم الحسيمة، مسلمة من السلطات المحلية، فضلا عن إغلاق جميع المحلات التجارية، والمهنية، والخدماتية، والمقاهي، والمطاعم في الساعة التاسعة ليلا.

ومن الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها جماعة الحسيمة، منع البث التلفزي في المقاهي، والمطاعم، والتجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، كما تم الإعلان عن إغلاق الساحات، والحدائق العمومية، والقاعات الرياضية المغطاة، وملاعب القرب، فضلا عن منع التجمعات العمومية لأكثر من 10 أشخاص.

وعلاوة على ذلك، حثت عمالة الحسيمة جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد، كلما كان ذلك ممكنا، واستثنيت من إجراءات الإغلاق، والتنقل إلى المستشفيات العمومية، والمصحات العمومية، والخصوصية، والصيدليات مع تمكين الأشخاص، العاملين فيها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال السلطة المحلية، ومساعديهم، ورجال الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.