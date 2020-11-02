رئيس منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابا بكوفيد-19

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه وضع نفسه في الحجر الصحي بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19، لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر، مساء أمس الأحد، أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19.

وتشهد عدد من بلدان العالم تصاعدا كبيرا في اعداد الإصابات بالفيروس.

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وتكثف الدول الأوروبية التي أصبحت مجددا بؤرة وباء كوفيد-19 القيود أو اجراءات الإغلاق مثيرة غضب مواطنيها الذين يعبرون بشكل متزايد عن نفاد صبرهم، كما حصل في اسبانيا، حيث تقع مواجهات متكررة مع قوات الأمن.

وفي كافة أنحاء أوروبا، سجل عدد الإصابات الاضافية ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة خلال أسبوع، ما يشكل نصف الحالات المسجلة في الأيام السبعة الماضية في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة حوالى 77 ألف إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية غداة حصيلة قياسية على المستوى الوطني، بلغت 94 ألف إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وهي الدولة الأكثر تضررا في العالم في عدد الوفيات وكذلك عدد الإصابات مع 230 ألفا و556 وفاة و9,127,109 إصابة.