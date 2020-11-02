اليوم الاثنين.. جلسة جديدة لمحاكمة الشرطي الذي أنهى حياة شابين بالرصاص في الشارع

من المرتقب، أن تنطلق اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، محاكمة الشرطي الذي قتل شابا وفتاة في الشارع العام بالسلاح الوظيفي.

وشهدت الجلسة السابقة، رفض دفاع الشرطي المذكور، قرار غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إجراء المحاكمة عن بعد، بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية، والظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في مواجهة الجائحة

ويواجه الشرطي المذكور، تهما ثقيلة تصل إلى عقوبة الإعدام، لارتكابه جريمة قتل مزدوجة بواسطة السلاح الوظيفي دون مسوغات قانونية،

ويقبع المتهم بالمركب السجني عكاشة، لأزيد من سنة، بعد اعتقاله في منتجع الرأس الأسود شمال المغرب أثناء محاولته الفرار بعد كشف جريمته بواسطة شريط فيديو جرى تداوله بشكل واسع بعد يومين من الحادث.

وبين الشريط المصور كيف أعدم الشرطي فتاة بدم بارد وهي مطروحة أرضا، برصاصة في الرأس، بعدما سبق وأردى شابا قتيلا بطلق ناري في رأسه أيضا.