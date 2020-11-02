محمد بن زايد: الرسول يمثل قدسية عظيمة وتسييس ذلك مرفوض

الإثنين 2 نوفمبر 2020

رفض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل مكرون، تسييس الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قول الشيخ محمد بن زايد، خلال حديثه مع ماكرون:“إن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين، ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض“.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد أشار إلى أن“التعامل بين الشعوب يجب أن يكون من خلال تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل.. مشيدًا بجذور التواصل التاريخي والحضاري المشترك بين فرنسا والعالم العربي“.

وتابعت الوكالة:“كما عبر عن إدانته للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية، وقدم تعازيه إلى الرئيس الفرنسي في الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأكد أن هذه الممارسات (عمليات القتل) تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة التي تحض على السلام، والتسامح، والمحبة، وتؤكد قدسية النفس البشرية“.

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وأعرب عن تقديره للتنوع الثقافي في فرنسا، واحتضانها لمواطنيها المسلمين الذين يعيشون تحت مظلة القانون ودولة المؤسسات التي تخدم معتقداتهم وثقافاتهم، ويمارسون فيها حقوقهم في هذا الإطار.

وأكد الشيخ محمد خلال الاتصال أن دولة الإمارات العربية المتحدة“واضحة في منهجها، فهي دولة عربية مسلمة تتعايش مع العالم على أرضية التسامح، والتعاون، وحب الخير للآخرين“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أدان في اتصال مع ماكرون، السبت، الهجمات التي شهدتها فرنسا مؤخرًا، واعتبر أن الإسلام بريء منها، متهمًا جهات (لم يسمها) بمحاولة إرباك عديد المجتمعات، ومنها المجتمع الفرنسي.

وقال سعيّد إن هناك“الكثير من الأشخاص، ممن يتسترون بالدين الإسلامي، في حين أنه يتم تجنيدهم بغرض الإساءة لا للإسلام فحسب، بل بهدف الإساءة للعلاقات التي تربط بين الشعوب والأمم“.