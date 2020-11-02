بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة “أمسك ريالك”

المناطق - الرياض

أطلق بنك التنمية الاجتماعية حملة “أمسك ريالك”، للتوعية بثقافة الادخار في المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للادخار، الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، وهو أحد الأيام التي يُحتفى بها في العالم في جانب الادخار، ويُعنى بالترويج لثقافة الادخار، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع، برعاية من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ويركز بنك التنمية الاجتماعية في حملته على تنمية وتعزيز الثقافة الادخارية والمالية، كونها أهم طرق الاستقلال المالي، وأحد المقومات الأساسية للمجتمع الواعي، ومواكبةً وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تُعنى بالادخار برفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10% ، حيث تتخلل هذه الحملة، توسيع منتج زود الادخاري ليشمل الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، ويقوم منتج زود الادخاري بتشجيع الأجيال على حفظ المال وإدارته بطريقة ذكية من خلال تحقيق عدد من الأهداف والحصول على حوافز مالية تشجيعية، بالإضافة إلى تكريمه لعدد من مشتركي برنامج زود الادخاري ممن انتهجوا سلوكاً ادخارياً سليماً للمشتركين في (مارثون زود).

وتأتي هذه الحملة امتداداً لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي 2018 و 2019 من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، التي تضمنت إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار (منتج زود الادخاري)، الذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الآن قرابة الـ60 ألف مواطن ومواطنة متوزعين على مناطق المملكة كافة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي أكثر من (165) مليون ريال، بالإضافة إلى البرامج التوعوية التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة الادخار.