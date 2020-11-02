شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة لتلقى الطعون بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى للبرلمان، أمس الأحد وحددت الهيئة موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرارها وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وبحسب المادة 107 من الدستور، فإن هناك آلية أخرى للطعن بعد ذلك، حيث أنها تنص على أنه يجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"

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كما أن المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

ووفقا للمادة، فى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.