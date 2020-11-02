شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعي نائب دائرة قسم كفر الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والذي وافته المنيه صباح اليوم، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت في مادتها 392، مسأله وفاة العضو وخلو المقعد، حيث تقضى بأن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة. Advertisements

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية، داعياً إلي جلسة أخرى ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.

وجدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خير أعضاء المجلس في عقد الجلسات العامة القادمة إما يوم 15 أو 16 ديسمبر، لاسيما وأن الانتخابات ستنتهي بإعلان النتائج في 14 ديسمبر، مداعبا أعضاء المجلس بقوله : "عايزين تحتفلوا بالفوز ثم تأتوا".



