شكرا لقرائتكم خبر عن 14 اتفاقية يوافق عليها مجلس النواب في مجالات الصحة والتعليم .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي عقدت أمس الأحد الموافقة على 14 اتفاقية دولية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والزراعة والصحة فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والمرأة.



وفي هذا الصدد نستعرض الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس علي النحو الآتي: وفي هذا الصدد نستعرض الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس علي النحو الآتي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

2- قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن التعليم الاساسي – مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 29 / 6/ 2020.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

5- قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع " التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020

7- قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.

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8- قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكى الموقع فى القاهرة بتاريخ 19 /7/2020.

9- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو لعام 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو لعام 2020، مع التحفظ لشرط التصديق.

10- قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020.

11- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.

12- قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية.

13- قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-23 يونيو 2020.

14- قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمى بمصر، بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقع بتاريخ 14 /5 /2020 .