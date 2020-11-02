شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب دائرة كفر الدوار سعد تمراز.. وفقيه ينفي إجراء انتخابات تكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، عن دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب. وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المدة المتبقية من مدة مجلس النواب الحالي أقل من 6 أشهر، ما يؤدي إلى أن مقعد البرلماني المتوفي سيظل شاغرًا لحين انتهاء الفصل التشريعي القائم والمقرر له يوم 9 يناير 2021، وعدم إجراء انتخابات تكميلية، وذلك في ضوء ما حددته المادة (25) من قانون مجلس النواب.

وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بانه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.

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يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت في مادتها 392، مسأله وفاه العضو وتأبيه وخلو المقعد، حيث تقضي بأن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.