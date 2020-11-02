شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يزور اليوم رئيس الشيوخ لتهنئته برئاسة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،برئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ظهر اليوم، حيث تأتى زيارة "جبر" لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبه توليه مسئولية الغرفة الثانية للبرلمان.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه تنفيذا للتعديلات الدستورية التي اوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى لللسيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد الاسبوع الماضى استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور.

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وكان على رأس المهنئين وفدًا من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس لتقديم التهنئة إلى "عبد الرازق" لتقلده رئاسة المجلس، وذلك فى حضور المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس، وذلك بالنيابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وكذا جميع أعضاء المجلس