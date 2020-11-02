شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: آلاف الأتراك يأكلون من صناديق القمامة وأردوغان لا يعرف شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام التركي يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء الشعب التركي بقمعهم، وعدم توفير قوت يومهم، إضافة إلى الانتهاكات المتواصلة بحقهم وعدم منح حقوقهم. وشن زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، متهما إياه بأنه ترك أبناء الشعب يأكلون من القمامة، وهو لا يعرف عنهم أئ شىء، ولا يدري شيئا عن شعبه".

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وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركى على باباجان، هدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بقوله "سنتخلص من العار"، بعدما تسببت سياسات أردوغان فى إثارة المشاكل مع جيران تركيا.

ووفقًا لـ"تركيا الآن"، قال باباجان خلال المؤتمر الإقليمى الأول لحزبه بمدينة غازى عنتاب: "تخيل أنك تجلس فى مكان به 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعنى أن المشكلة بك أم بـ 199 جارًا؟!".