طقس الاثنين.. أجواء باردة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين ، تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح مع هبوب كتل ضبابية وأحيانا رذاذ محلي على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وساحل البحر الأبيض المتوسط .

وستتشكل سحب ركامية في مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول أمطار متفرقة مع احتمال ضعيف لحدوث رعد ، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الي قليلة السحب بباقي جهات المملكة ، مع احتمال هبوب زوابع رملية محليا بالاقاليم الجنوبية. وستهب الرياح ضعيفة إلى قوية محليا من القطاع الشمالي إلى القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة جنوبية شرقية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ، ومن القطاع الشمالي إلى الغرب بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بسايس والسهول الشمالية والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية وما بين 14 و 19 درجة بالسهول الوسطى وسوس وشمال الاقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الاطلسية وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الجنوب .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 19 و 24 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى ، وما بين 25 و 30 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى ، وستكون ما بين 30 و 35 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي .