صحيفة: تمضي الإمارات في علاقاتها مع العالم بوعي عميق

الإثنين 2 نوفمبر 2020

كتبت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها : " مجدداً، تقف الإمارات في صميم العمل الإيجابي الذي يؤكد على الثوابت، ويعي في الوقت ذاته المخاطر، ويعبر عن رؤية عميقة للواقع، ويتفاعل بأفق مفتوح لبناء مستقبل أفضل للإنسانية".



وأضافت صحيفة"الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين، في هذا السياق جاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، لتعكس النهج الإماراتي في العلاقات مع الدول الصديقة، حيث التعاون البناء والمثمر والفاعلية والحكمة والاعتدال والوضوح، فالإمارات واضحة في منهجها، دولة عربية مسلمة تتعايش مع العالم على أرضية التسامح والتعاون وحب الخير للآخرين.

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ولفتت إلى أن هذا التوجه الإماراتي ينطلق من إيمان بأولوية الاستقرار وضرورة الشفافية والعمل الجماعي لخير الإنسانية، حيث لا مجال لخطاب الكراهية الذي يسيء للعلاقة بين الشعوب، ويؤذي مشاعر ملايين البشر، ويخدم أصحاب الأفكار المتطرفة، ويهدد كيان الدول، ويمزق قيمها ونسيجها الاجتماعي ويدمر إنجازاتها وإرثها الإنساني والحضاري، فيما ينبغي أن يكون التعامل بين الشعوب عبر تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل، بينما الربط بين قدسية النبي الكريم وبين العنف أمر مرفوض.

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول : " هكذا تمضي الإمارات في علاقاتها مع العالم بوعي عميق، والتزام لافت تجاه أصدقائها، وعزم كبير على العمل لنشر قيم الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، بعيداً عن سماسرة الأزمات، ومطلقي الشعارات، ما جعل منها عنصراً فاعلاً في كل مساعي الاستقرار ومحاربة الإرهاب، ومنحها ثقة العالم " .