شكرا لقرائتكم خبر عن "تيديكس" ينشر بيانا توضيخيا بشأن فعالية سيئون والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020

نشر فريق تيديكس بيانا توضيحيا حول ما أثير من جدل خلال اليومين الماضيين، بشأن انعقاد فعاليتهم القادمة في مدينة سيئون بوادي حضرموت.



وفيما يلي ننشر نص البيان:

أردنا أن نوضح للجمهور العزيز وكل محبي تيدكس سيئون وومن جملة من النقاط اللي تشرح بكل وضوح وشفافية ماهية الفعالية وكل التفاصيل الخاصة بها وترد على أبرز التساؤلات.

في الوقت ذاته نرفع عبارات الشكر والامتنان لكل من فهمنا بوعي ودعمنا ولو بالكلمة الحسنة والمنشورات الطيبة مادعمتم إلا أهلكم وما ذتم إلا عن أرضكم.

- هل يفرض تيدكس زي معين على المشاركات؟

تيدكس حدث محلي يتحدث فيه نساء المجتمع وفق ضوابطهن المجتمعية المحلية، ويحترم خصوصية كل واحدة، ويحافظ على مظهرها الذي تختاره.

- هل المتحدثات شخصيات من الخارج؟ يتم اختيار المتحدثات من خلال استمارة التقديم و لابد أن يكنّ من المجتمع المحلي "حضرموت" مع العلم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم أي متحدثة.

- هل الفعالية ممولة او تتلقى دعم من الخارج ؟

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الفعاليه تطوعية و يتم دعم الانشطة والفعاليات الخاصة بها من خلال رعايات تقدمها شركات محلية.

-هل تيدكس يتبنى أي أجندة سياسية ؟ تيدكس فعالية مجتمعية بحتة بعيد عن أجندة التيارات السياسية أو لا يميل إلى أي منهج إيديولوجي.

_ ماذا سنستفيد من تيدكس وما الذي سيقدمه للمجتمع؟

تيدكس منصة لعرض افكار و تجارب المجتمع المحلي لإبرازها محليًا و خارجيًا مما يسهم في التعريف بقيم مجتمعنا الأصيلة ونشر قصص النجاح التي تولدت من هذه الهوية وكيف أثرت بها إيجابيًا ممايبعث الأمل في نفوس الشباب.

- لماذا تيدكس وومن (للنساء)؟

تتضمن تيدكس عدة مجالات تيدكس للجميع، وتيدكس للجامعات، وتيدكس للأطفال، وتيدكس للنساء ..

وقد تم اختيار هذا النوع لأن منظمي الحدث مجموعة من فتيات المجتمع المحلي أردن ان يسلط الضوء على زميلاتهن من النساء الناجحات في.

وكمثال لهذه المحادثات:

كما أن محتوى الفعالية معلن للسلطة المحلية منذ بداية العمل قبل أشهر وقد تم شرح كافة الأنشطة وتقديم تصور مفصل لها في اللقاء الأول الذي جمع الفريق بوكيل الوادي والصحراء وهي أنشطة تهدف الى إبراز المجتمع المحلي في سيؤن خصوصا وحضرموت عمومًا.

*وكل من لديه استفسار أو سؤال يمكنه التواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيس بوك والانستقرام وتويتر