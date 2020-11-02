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شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون وفاة في العالم بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
توفي أكثر من 1.2 مليون شخص جرّاء وباء كوفيد-19 في أنحاء العالم، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية الاثنين.
وتم تسجيل ما مجموعه 1,200,042 وفاة من أصل 46,452,818 إصابة.
وسجّلت وفاة من كل خمس وفيات في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم، والتي شهدت 230,996 وفاة من بين 9,207,364 إصابة.
وسجلت البرازيل 160,074وفاة من بين 5,545,705 إصابات، والهند 122,607 وفيات و8,229,313 إصابة، والمكسيك 91895 وفاة و929,392 إصابة وبريطانيا 46717 وفاة من بين 1,034,914 إصابة.
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